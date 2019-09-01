СК переквалифицирует дело после смерти брянского студента

Следственный комитет в связи со смертью 17-летнего студента, которого избил полицейский в кафе в Брянской области, намерен переквалифицировать уголовное дело по этому факту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУ СК России по региону.

«Завтра дело будет переквалифицировано в связи со смертью потерпевшего, как предусматривает ст. 111 УК России, последняя часть», — заявили в СК.

По данным следствия, 13 августа в кафе в посёлке Локоть Брянской области замначальника местного отдела полиции в ходе ссоры избил 17-летнего студента. 1 сентября стало известно о смерти студента.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. Подозреваемого арестовали и уволили из органов внутренних дел.