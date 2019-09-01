СК переквалифицирует дело после смерти брянского студента
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУ СК России по региону.
«Завтра дело будет переквалифицировано в связи со смертью потерпевшего, как предусматривает ст. 111 УК России, последняя часть», — заявили в СК.
По данным следствия, 13 августа в кафе в посёлке Локоть Брянской области замначальника местного отдела полиции в ходе ссоры избил 17-летнего студента. 1 сентября стало известно о смерти студента.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. Подозреваемого арестовали и уволили из органов внутренних дел.