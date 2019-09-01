Под Брянском студент умер после избиения полицейским

В Брянской области в больнице скончался студент, который был избит полицейским в ходе конфликта, произошедшего 13 августа в кафе в посёлке Локоть. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бывшую одноклассницу юноши.

«Сегодня привезли домой, завтра похороны. Могу сказать, что добрее и светлее человека не найдешь. Всегда прибежит на помощь и не бросит в беде», — рассказала она.

По данным пресс-службы СУ СК по региону, 17-летний студент местного промышленно-экономического техникума был избит полицейским в ходе ссоры в кафе в посёлке Локоть. Указывается, что полицейский — замначальника местного отдела полиции — находился в состоянии опьянения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

Подозреваемый арестован, его уволили из органов внутренних дел.