МВД накажет руководителей избившего брянского студента полицейского

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Непосредственных руководителей бывшего полицейского в Брянской области, который до смерти избил студента, привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
МВД накажет руководителей избившего брянского студента полицейского
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение УМВД по региону.

Уточняется, что экс-полицейский понесёт наказание в соответствии с законодательством.

«Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом», — заявили в МВД.

В Брянской области в больнице скончался студент, который был избит замначальника местного отдела полиции в ходе конфликта 13 августа в кафе в посёлке Локоть.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейского. Подозреваемый арестован, его уволили из органов внутренних дел. 

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