МВД накажет руководителей избившего брянского студента полицейского
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение УМВД по региону.
Уточняется, что экс-полицейский понесёт наказание в соответствии с законодательством.
«Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом», — заявили в МВД.
В Брянской области в больнице скончался студент, который был избит замначальника местного отдела полиции в ходе конфликта 13 августа в кафе в посёлке Локоть.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейского. Подозреваемый арестован, его уволили из органов внутренних дел.