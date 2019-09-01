В вузах России обучат студентов технологиям искусственного интеллекта

Более 100 российских высших учебных заведений организуют программы по обучению студентов технологиям искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.

В частности, такое обучение возможно будет пройти в Московском авиационном институте, Московском политехническом университете, Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» и других вузах.

По словам гендиректора «Университета 20.35» Василия Третьякова, навыки работы с технологиями искусственного интеллекта позволят студентам в дальнейшем стать успешными и эффективными в сфере своей профессиональной деятельности.

«Задача проекта — дать всем студентам и сотрудникам вузов понимание того, как искусственный интеллект меняет сферу деятельности и какие решения на основе искусственного интеллекта можно создать», — подчеркнул он.

У студентов также будет возможность обучения онлайн и в режиме интенсивных очных модулей.

Ранее сообщалось, что с 2021 года некоторые вузы в России начнут внедрять новую систему контроля успеваемости студентов на основе искусственного интеллекта.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН заявил, что идея об исключении из образовательного процесса человеческого фактора противоречит самой природе образования.