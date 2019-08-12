В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов

В некоторых российских высших учебных заведениях с 2021 года начнут использовать новую систему контроля успеваемости студентов, созданную на основе искусственного интеллекта, для более объективной оценки учащихся.

Об этом сообщил РИА Новости директор Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EDCrunch UniversityНИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов.

По его словам, такая система будет оценивать успеваемость студентов, их активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение.

На основе этих данных вузы будут принимать решение о поощрении, более тщательном контроле, дополнительном обучении или отчислении студентов.

Ожидается, что искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей университетов.

Тестирование системы в некоторых вузах начнётся в этом году и к 2021 году сервис будет использоваться в ряде университетов.

При этом рекомендации данной системы не будут обязательными к исполнению и окончательное решение будет в любом случае принимать деканат.

Ранее в России предложили расширить показатели эффективности университетов.

«Парламентская газета» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования сообщила, что проект не снижает требования к университетам, а устанавливает единые показатели их эффективности.