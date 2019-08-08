В России предложили изменить оценку эффективности вузов

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В России предложили изменить перечень показателей эффективности университетов, сообщает «Российская газета».
В России предложили изменить оценку эффективности вузов
  • РИА Новости

Соответствующий проект приказа Министерства науки и высшего образования опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

«Ведомство регулярно проводит оценку работы вузов по самым разным видам деятельности: образовательной, научной, финансовой», — заявили в пресс-службе Минобрнауки.

Там отметили, что проект приказа — только один из инструментов оценки университетов, подведомственных министерству.

Как пояснили в пресс-службе, документ не отменяет действующие правила, а расширяет «линейку» инструментов оценки вузов.

«Действительно, по отдельным показателям для вузов Москвы и Санкт-Петербурга установлены более высокие пороговые значения. А как иначе, если именно в вузы двух столиц едет поступать огромное количество абитуриентов со всей страны?» — добавили в министерстве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с другими государствами регионах страны.

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