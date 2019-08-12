В Госдуме оценили сообщения о цифровой системе оценки успеваемости студентов
- РИА Новости
«Моё глубокое убеждение заключается в следующем: образование и воспитание — это процесс, где лично взаимодействуют с личностью», — заявил он.
По словам Смолина, искусственный интеллект может использоваться в образовании, как и в других областях, однако играет вспомогательную роль.
По мнению парламентария, идея исключения так называемого человеческого фактора противоречит самой природе образования.
Ранее президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с RT прокомментировал сообщения о цифровой системе оценки успеваемости студентов.