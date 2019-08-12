В Госдуме оценили сообщения о цифровой системе оценки успеваемости студентов

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил возможность внедрения в некоторых российских высших учебных заведениях новой системы контроля успеваемости студентов, созданной на базе искусственного интеллекта.
В Госдуме оценили сообщения о цифровой системе оценки успеваемости студентов
  • РИА Новости

«Моё глубокое убеждение заключается в следующем: образование и воспитание — это процесс, где лично взаимодействуют с личностью», — заявил он.

По словам Смолина, искусственный интеллект может использоваться в образовании, как и в других областях, однако играет вспомогательную роль.

По мнению парламентария, идея исключения так называемого человеческого фактора противоречит самой природе образования.

Ранее президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с RT прокомментировал сообщения о цифровой системе оценки успеваемости студентов.

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