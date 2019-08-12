Эксперт прокомментировал сообщения о цифровой системе оценки успеваемости студентов

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Кирилл Горшенин
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с RT прокомментировал возможность внедрения в некоторых российских высших учебных заведениях новой системы контроля успеваемости студентов, созданной на базе искусственного интеллекта.
Эксперт прокомментировал сообщения о цифровой системе оценки успеваемости студентов
  • РИА Новости

«Я не противник использования новых IT-технологий и возможности использования искусственного интеллекта… Считаю, что здесь нужно быть предельно осторожными, потому что надо понимать, что всё-таки студент — это живой человек и, как у любого живого человека, у него бывают разные периоды жизни, а искусственный интеллект может этого не учитывать», — заявил эксперт.

Эксперт считает, что искусственный интеллект может не учесть ряд важных факторов, влияющих на работу студента.

«Всё это (оценку работы студента. — RT) надо делать в сочетании: и использовать возможности искусственного интеллекта, и не отказываться от живого человека, возможностей профессорско-преподавательского состава. Нужно найти разумное сочетание использования искусственного интеллекта и грамотного использования опытного профессорско-преподавательского интеллекта», — добавил Комков.

Ранее директор Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EDCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов заявил о том, что в ряде вузов России в 2021 году могут ввести новую систему контроля успеваемости студентов.

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