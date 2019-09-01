Площадь пожаров в России за сутки уменьшилась на 2100 га

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров на территории России, которые активно тушат, за сутки уменьшилась на 2101 га.

«На 0:00 мск 1 сентября на территории России действовало 132 лесных пожара на площади 35 212 га, по которым проводились работы по активному тушению», —приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Днём ранее площадь лесных пожаров в России, по которым проводились работы по активному тушению, составляла 37 313 га.

По информации ведомства, самая сложная противопожарная ситуация наблюдается в Забайкальском крае, где площадь пожаров составляет более 15 900 га.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов заявил, что экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей.