В МВД сообщили о рекордном числе посетителей МАКС-2019 31 августа

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что Международный авиационно-космический салон в субботу, 31 августа, посетили рекордное число гостей за один день — 203 тыс.

«МАКС-2019 посетили более 203 тыс. человек, а количество автотранспортных средств на парковках превысило 23 тыс.», — указывает МВД.

Как отмечает ТАСС, данное число является абсолютным рекордом авиасалона по количеству посетителей за один день.

30 августа в МВД сообщали, что более 140 тыс. человек посетили МАКС-2019 за три дня.

Авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.