В МВД сообщили о рекордном числе посетителей МАКС-2019 31 августа
- РИА Новости
«МАКС-2019 посетили более 203 тыс. человек, а количество автотранспортных средств на парковках превысило 23 тыс.», — указывает МВД.
Как отмечает ТАСС, данное число является абсолютным рекордом авиасалона по количеству посетителей за один день.
30 августа в МВД сообщали, что более 140 тыс. человек посетили МАКС-2019 за три дня.
Авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.