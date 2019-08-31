Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС

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Продавшая российскому лидеру Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила в эфире НТВ, почему президент спустя два года вновь подошёл к ней. Ранее он купил у неё мороженое на МАКС-2017.
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС
  • РИА Новости

«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания... так совпало», — сказала Сафронова, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Сафронова также рассказала, что она — «не простая продавщица мороженого», а менеджер по организации торговли на МАКС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мороженое на МАКС-2019 Путину продавала та же женщина, что и в 2017 году.

Он сообщал, что в Кремле не знают, «та же продавщица или не та же».

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