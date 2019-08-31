Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС
- РИА Новости
«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания... так совпало», — сказала Сафронова, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Сафронова также рассказала, что она — «не простая продавщица мороженого», а менеджер по организации торговли на МАКС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мороженое на МАКС-2019 Путину продавала та же женщина, что и в 2017 году.
Он сообщал, что в Кремле не знают, «та же продавщица или не та же».