Песков оценил сообщения о «той же самой» продавщице мороженого на МАКС

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мороженое на МАКС-2019 Владимиру Путину продавала та же женщина, что и в 2017 году.
Песков оценил сообщения о «той же самой» продавщице мороженого на МАКС
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Мы не знаем. Очевидно, что на МАКС из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются», — сказал он.

Он отметил, что в Кремле не знают, «та же продавщица или не та же».

Таким образом он ответил на вопрос о том, что, по сообщениям СМИ, Путин купил мороженое у «той же самой продавщицы», у которой он покупал мороженое в 2017 году.

Путин в ходе посещения МАКС-2019 угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

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