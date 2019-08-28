Песков оценил сообщения о «той же самой» продавщице мороженого на МАКС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мороженое на МАКС-2019 Владимиру Путину продавала та же женщина, что и в 2017 году.

«Мы не знаем. Очевидно, что на МАКС из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются», — сказал он.

Он отметил, что в Кремле не знают, «та же продавщица или не та же».

Таким образом он ответил на вопрос о том, что, по сообщениям СМИ, Путин купил мороженое у «той же самой продавщицы», у которой он покупал мороженое в 2017 году.

Песков об «одной и той же мороженщице»: Мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании, и торгующие мороженым тоже. Но я не знаю, эта та же продавщица или нет, это вопрос не к нам pic.twitter.com/kQIf4m96oW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 28, 2019

Путин в ходе посещения МАКС-2019 угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.