В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Якутии

В Минздраве Якутии сообщили о стабильно тяжёлом состоянии четырёх из пяти пострадавших при аварийной посадке Ан-2 в тайге.

«Погибшие и пострадавшие — взрослые. В больнице произведены все необходимые диагностические мероприятия, после которых один человек отпущен домой, так как показаний для его госпитализации не обнаружено. Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района в республике Саха.

В результате ЧП из семи находившихся на борту человек двое погибли.