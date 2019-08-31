ЦОДД сообщил об изменении движения в Москве из-за закрытия участка метро

Короткая ссылка
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили об изменении схемы движения транспорта на западе Москвы с 31 августа по 2 сентября 2019 года из-за закрытия участка Филёвской линии метрополитена.

Об этом ЦОДД сообщил в Twitter.

По его информации, в этот период будет работать выделенная полоса от улицы Большой Дорогомиловской до поворота к Киевскому вокзалу. Кроме того, будет запрещена остановка на улице Барклая и участках Украинского бульвара и набережной Тараса Шевченко.

Ранее в ЦОДД оценили идею снизить порог превышения скорости с учётом работы камер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить