ЦОДД сообщил об изменении движения в Москве из-за закрытия участка метро

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили об изменении схемы движения транспорта на западе Москвы с 31 августа по 2 сентября 2019 года из-за закрытия участка Филёвской линии метрополитена.

Об этом ЦОДД сообщил в Twitter.

В выходные снова закрывают Филевскую линию метро от «Кунцевской» до «Киевской». Немного пересмотрели схему ограничений и кое-что добавили(см.схемы). Но без особых сюрпризов. Будет работать выделенка на Кутузовском и Б.Дорогомиловской и закрыты повороты к пл. Киевского вокзала. pic.twitter.com/eseojnyVnB — ЦОДД (@gucodd) August 30, 2019

По его информации, в этот период будет работать выделенная полоса от улицы Большой Дорогомиловской до поворота к Киевскому вокзалу. Кроме того, будет запрещена остановка на улице Барклая и участках Украинского бульвара и набережной Тараса Шевченко.

Ранее в ЦОДД оценили идею снизить порог превышения скорости с учётом работы камер.