Ещё на 34 переходах в Москве изменили режим работы светофоров

Ещё на 34 столичных переходах изменили режим работы светофоров, сообщает сайт «Москва 24».

На 17 из них увеличена продолжительность зелёного света для пешеходов. На остальных снизили время ожидания разрешающего сигнала.

Изменения затронули Ленинский проспект, Коровинское шоссе, Новослободскую улицу и другие оживлённые участки.

«При этом мы учитываем поток машин рядом с этими пешеходными переходами — изменения не сказываются на загруженности дорог», — цитирует заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрия Горшкова портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что на 40 пешеходных переходах в Москве должна появиться новая система безопасности.