Ещё на 34 переходах в Москве изменили режим работы светофоров

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Ещё на 34 столичных переходах изменили режим работы светофоров, сообщает сайт «Москва 24».
Ещё на 34 переходах в Москве изменили режим работы светофоров
  • © Агентство городских новостей «Москва»

На 17 из них увеличена продолжительность зелёного света для пешеходов. На остальных снизили время ожидания разрешающего сигнала.

Изменения затронули Ленинский проспект, Коровинское шоссе, Новослободскую улицу и другие оживлённые участки.

«При этом мы учитываем поток машин рядом с этими пешеходными переходами — изменения не сказываются на загруженности дорог», — цитирует заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрия Горшкова портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что на 40 пешеходных переходах в Москве должна появиться новая система безопасности.

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