Ещё на 34 переходах в Москве изменили режим работы светофоров
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На 17 из них увеличена продолжительность зелёного света для пешеходов. На остальных снизили время ожидания разрешающего сигнала.
Изменения затронули Ленинский проспект, Коровинское шоссе, Новослободскую улицу и другие оживлённые участки.
«При этом мы учитываем поток машин рядом с этими пешеходными переходами — изменения не сказываются на загруженности дорог», — цитирует заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрия Горшкова портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала, что на 40 пешеходных переходах в Москве должна появиться новая система безопасности.