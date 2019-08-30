Медведев поручил создать на Волге комфортабельный пассажирский флот

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать проект по созданию на Волге современного комфортабельного пассажирского флота.

Медведев подчеркнул, что средний возраст волжских судов составляет около 40 лет.

«Инвестиции в строительство новых судов практически отсутствуют, так как стоимость их постройки велика, а рентабельность не такая высокая. Но всё равно нужно подумать об этом, что предпринять, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился», — заявил премьер.

Он также призвал «сделать Волгу судоходной везде, где это возможно», обеспечив гарантированную глубину судового хода не менее четырёх метров.

Ранее «Реальное время» передавало, что с 2023 года в Татарстане намерены начать поднимать затонувшие в русле Волги суда

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить