Медведев поручил создать на Волге комфортабельный пассажирский флот

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать проект по созданию на Волге современного комфортабельного пассажирского флота.

Медведев подчеркнул, что средний возраст волжских судов составляет около 40 лет.

«Инвестиции в строительство новых судов практически отсутствуют, так как стоимость их постройки велика, а рентабельность не такая высокая. Но всё равно нужно подумать об этом, что предпринять, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился», — заявил премьер.

Он также призвал «сделать Волгу судоходной везде, где это возможно», обеспечив гарантированную глубину судового хода не менее четырёх метров.

Ранее «Реальное время» передавало, что с 2023 года в Татарстане намерены начать поднимать затонувшие в русле Волги суда.