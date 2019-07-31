СК направил в суд дело о гибели 11 пассажиров катамарана на Волге

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Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении двух инспекторов отделения госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Волгоградской области в связи с гибелью 11 человек на катамаране на Волге.
СК направил в суд дело о гибели 11 пассажиров катамарана на Волге
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Инспекторов Сергея Петрова и Елену Белякову обвиняют в превышении полномочий с причинением тяжких последствий и служебном подлоге.

По версии следствия, в мае 2017 года и в апреле 2018 года инспекторы составляли акты об отсутствии нарушений на плавучей базе ООО «Пристань». При этом отмечается, что нарушения на базе были.

В СК добавили, что в результате на базе находились незарегистрированные маломерные суда, в том числе «Елань-12».

В июне 2018 года в акватории Волги столкнулись прогулочный катамаран «Елань-12» и баржа, в результате чего погибли 11 человек.

В связи с произошедшим был задержан владелец лодочной станции, допустивший выход катамарана в акваторию Волги.

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