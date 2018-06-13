«Не предотвратил выход судна»: владелец лодочной станции задержан после гибели на Волге 11 пассажиров катамарана

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Георгий Мосалов
Генеральный директор лодочной станции, допустивший выход в акваторию Волги катамарана, который позже столкнулся с баржей, задержан. Расследование причин ЧП, в результате которого погибли 11 человек, передано центральному аппарату СК. Опознание тел всех погибших завершено. Согласно предварительной информации, к трагедии привели действия владельца судна. По данным экспертизы, мужчина управлял катамараном в нетрезвом состоянии и проигнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи.
«Не предотвратил выход судна»: владелец лодочной станции задержан после гибели на Волге 11 пассажиров катамарана
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

Владелец лодочной станции, откуда вышел в акваторию Волги столкнувшийся с баржей катамаран, задержан. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России. По версии правоохранителей, генеральный директор ООО «Пристань» не препятствовал отплытию судна.

«В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО «Пристань» не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи провели обыск в доме рулевого, который управлял катамараном.

Напомним, прогулочный катамаран «Елань-12» и баржа столкнулись возле острова Голодный рядом с Волгоградом вечером 11 июня. Инцидент произошёл в 250 метрах от грузового порта Ворошиловского района. Катамаран на большой скорости попал под баржу, перевернулся и затонул. Жертвами ЧП стали 11 человек из 16 находившихся на судне. Одна женщина погибла сразу, девять человек оказались заперты во внутренних помещениях судна. Ещё одну погибшую женщину спасатели нашли спустя несколько часов. Спастись удалось только пятерым: они смогли разбить окно и выбраться. Трое из них госпитализированы с ушибами и переохлаждением.

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После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлёкшее по неосторожности гибель двух или более лиц».

«Находился в состоянии алкогольного опьянения»

По версии следствия, к трагедии привели действия владельца катамарана «Елань-12», который в этот вечер им управлял.

«Более того, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна находился в состоянии алкогольного опьянения», — заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Установлено, что капитан проигнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. Катамаран продолжал двигаться перпендикулярно движению баржи без габаритных огней.

При этом судно было предназначено для эксплуатации только в дневное время, сообщил ТАСС Александр Борщов, бывший директор судостроительной компании «Фрам», производящей катамараны модели «Елань-12».

  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

Власти Волгоградской области подтвердили, что маломерным судном управлял бывший глава Калачёвского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. Мужчина ранее был судим за изнасилование, побои, оскорбление представителя власти и хулиганство со стрельбой.

Кроме того, известно, что катамаран не был зарегистрирован. Документы на него отсутствовали в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Судно регистрировал прежний владелец, который потом продал катамаран и снял его с учёта.

«Следствием установлено, что всего на катамаране в день трагедии находилось 16 человек при разрешённой вместимости 12. В ходе осмотра выявлено шесть неиспользованных спасательных жилетов. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на соответствующих учётах с 2017 года», — сказала Петренко.

Опознание тел завершено

На данный момент опознание погибших в результате аварии завершено. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

«Опознание всех 11 тел завершено», — цитирует РИА Новости представителя управления.

Уже известно, что среди погибших — двое сотрудников полиции, их жёны и дочь одного из них. Ещё один полицейский выжил, однако его жена погибла.

После изучения спасателями затонувшего судна оказалось, что на катамаране был неполный комплект спасжилетов — всего шесть. При этом на самих пассажирах жилетов не было вовсе.

  • Сотрудник МЧС в катере на реке Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

После трагедии власти Волгоградской области приняли решение отменить все праздничные мероприятия на территории региона, приуроченные ко Дню России, 12 июня.

Расследование причин столкновения продолжается. «Дальнейшее расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении Следственного комитета.

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