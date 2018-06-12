СК задержал владельца лодочной станции, разрешившего катамарану выйти в акваторию Волги

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали владельца лодочной станции, который разрешил выход в акваторию Волги катамарана, столкнувшегося с баржей.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

«В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО «Пристань» не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги», — указывается в заявлении.

Уточняется, что сотрудники СК также проводят обыск в доме судоводителя маломерного судна.

Столкновение катамарана и баржи произошло 11 июня. В результате данного происшествия погибли 11 человек. По имеющимся данным, в момент инцидента капитан катамарана был в состоянии алкогольного опьянения.