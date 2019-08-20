В Татарстане намерены поднять более 20 затонувших судов со дна Волги

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Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков заявил, что суда, затонувшие в русле Волги, начнут поднимать с 2023 года. Об этом сообщает «Реальное время».
В Татарстане намерены поднять более 20 затонувших судов со дна Волги
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как показало водолазное обследование, в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ в границах региона остаются затопленными 90 судов.

«Мы в первую очередь рассматриваем те, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду. Это 21 затонувшее судно», — пояснил Шадриков.

По его словам, в плане на 2023 год стоит семь судов, на 2024-й — ещё 14.

Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Экология».

Ранее, как сообщал портал Nation News, эксперты рассказали об экспедиции к затонувшему судну «Архангел Рафаил».

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