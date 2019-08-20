В Татарстане намерены поднять более 20 затонувших судов со дна Волги
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- РИА Новости
Как показало водолазное обследование, в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ в границах региона остаются затопленными 90 судов.
«Мы в первую очередь рассматриваем те, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду. Это 21 затонувшее судно», — пояснил Шадриков.
По его словам, в плане на 2023 год стоит семь судов, на 2024-й — ещё 14.
Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Экология».
Ранее, как сообщал портал Nation News, эксперты рассказали об экспедиции к затонувшему судну «Архангел Рафаил».