Разработчик рассказал о медицинском вертолёте «Ансат»

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Заместитель генерального директора АО «Крэт» госкорпорации «Ростех» Даниил Бренерман в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о медицинском вертолёте «Ансат», представленном на Международном авиационно-космическом салоне.
Разработчик рассказал о медицинском вертолёте «Ансат»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Перечень оборудования, установленного на борту, соответствует уровню так называемых реанимобилей. Вертолёт может брать на борт тяжёлых и крайне тяжёлых больных», — заявил он.

По его словам, возможно проведение всего необходимого набора реанимационных действий.

Как добавил Бренерман, вертолёт дешевле зарубежных аналогов, но обладает всем бортовым оборудованием для полётов в простых и сложных метеоусловиях.

Ранее «Утро.ру» сообщало о соревнованиях на одномоторных поршневых самолётах на МАКС-2019.

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