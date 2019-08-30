Эксперт оценил роль кофе в борьбе с усталостью

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Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН оценил роль кофе в борьбе с усталостью.
Эксперт оценил роль кофе в борьбе с усталостью
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«Многие люди не дают себе права быть уставшими и неэффективными. Потому начинают принимать стимуляторы — кофеиновые напитки, энергетики. А право на усталость есть у каждого человека», — заявил он.

По его словам, если лишить себя такого права, то это приводит к преждевременному изнашиванию организма.

Как пояснил эксперт, люди, достигающие больших успехов, чем среднестатистическое окружение, умеют отдыхать, прислушиваться к своему организму.

«Именно поэтому у них больше сил, чтобы большего добиться», — добавил он.

Ранее агроном Елизавета Тихонова в беседе с Nation News прокомментировала результаты проверки растворимого кофе.

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