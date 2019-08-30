В РСК «МиГ» рассказали о новом многофункциональном истребителе
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- РИА Новости
По его словам, в настоящее время МиГ-35 может нести всю номенклатуру отечественного вооружения.
«Это «воздух», это «поверхность», это «море», это управляемое, неуправляемое вооружение», — заявил он.
Как добавил Тарасенко, бортовой комплекс имеет открытую архитектуру, позволяющую в том числе нести иностранное вооружение.
Ранее сообщалось, что в России началось серийное производство истребителей МиГ-35.
Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в беседе с НСН оценил перспективы нового стратегического ракетоносца.