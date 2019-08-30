В РСК «МиГ» рассказали о новом многофункциональном истребителе

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Глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о новом многофункциональном истребителе.
В РСК «МиГ» рассказали о новом многофункциональном истребителе
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

По его словам, в настоящее время МиГ-35 может нести всю номенклатуру отечественного вооружения.

«Это «воздух», это «поверхность», это «море», это управляемое, неуправляемое вооружение», — заявил он.

Как добавил Тарасенко, бортовой комплекс имеет открытую архитектуру, позволяющую в том числе нести иностранное вооружение.

Ранее сообщалось, что в России началось серийное производство истребителей МиГ-35.

Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в беседе с НСН оценил перспективы нового стратегического ракетоносца.

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