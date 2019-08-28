В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

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Серийное производство истребителей МиГ-35 в России стартовало. Об этом сообщил генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко на авиасалоне МАКС-2019.
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Серийное производство уже началось. Мы начали поставки самолётов с прошлого года, производство полностью развёрнуто», — цитирует Тарасенко ТАСС.

По его словам, компания готова обеспечивать потребности как Министерства обороны, так и других заказчиков.

Ранее в серийное производство был запущен истребитель пятого поколения Су-57. С Минобороны подписан долгосрочный контракт на поставку более 70 таких самолётов.

В июне Тарасенко рассказал, что ВКС получили первые два истребителя МиГ-35, а ещё четыре должны быть поставлены до конца года.

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