Эксперт оценил перспективы нового стратегического ракетоносца

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Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в беседе с НСН оценил перспективы нового стратегического ракетоносца.
Эксперт оценил перспективы нового стратегического ракетоносца
  • РИА Новости

«Авиация пока остаётся самым оперативным и эффективным родом войск, к ней предъявляются всё более высокие и сложные требования», — заявил он.

По словам эксперта, время не стоит на месте, и техника должна отвечать его запросам.

Как отметил Толбоев, Ту-160 уже 20 лет, а перевооружение в большинстве ведущих стран происходит каждые четверть века.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Минобороны утвердило все требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), развёрнуты работы по его созданию.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.

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