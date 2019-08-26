Эксперт оценил перспективы нового стратегического ракетоносца

Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в беседе с НСН оценил перспективы нового стратегического ракетоносца.

«Авиация пока остаётся самым оперативным и эффективным родом войск, к ней предъявляются всё более высокие и сложные требования», — заявил он.

По словам эксперта, время не стоит на месте, и техника должна отвечать его запросам.

Как отметил Толбоев, Ту-160 уже 20 лет, а перевооружение в большинстве ведущих стран происходит каждые четверть века.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Минобороны утвердило все требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), развёрнуты работы по его созданию.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.