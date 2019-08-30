Эксперт прокомментировал предложение продлить летние каникулы до 1 октября

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Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с URA.RU прокомментировал предложение продлить летние каникулы школьников и студентов до 1 октября.
Эксперт прокомментировал предложение продлить летние каникулы до 1 октября
  • РИА Новости

«Резко отрицательно отношусь. Школьная программа напряжённая. Дети на каникулах расхолаживаются. Их полтора-два месяца нужно только вводить в ритм школьной жизни», — заявил эксперт.

По его словам, в России и так самые большие школьные каникулы в мире.

Со своей стороны, зампредседателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный в беседе с ФАН отметил, что основная функция студентов — учиться и получать знания.

«Лето для студентов — это такая передышка, чтобы войти в новый цикл, новый семестр и с новыми силами получать знания и компетенции», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

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