Депутат Госдумы пояснил предложение продлить летние каникулы

Депутат Госдумы Василий Власов в беседе с телеканалом «360» пояснил своё предложение продлить летние каникулы школьников и студентов до 1 октября.

«Мы с вами северная страна. Прекрасно понимаем стоимость детского отдыха в разгар лета, в августе, и мы прекрасно понимаем, что в сентябре ещё бархатный сезон в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае. В Подмосковье бывает отличная погода, бабье лето», — заявил он.

По его словам, необходимо дать школьникам возможность в эту погоду больше времени проводить на природе.

Власов также отметил, что старшеклассники фактически отдыхают два месяца, поскольку в июне готовятся к экзаменам, сдают их и поступают в университеты.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ПН имени Сербского Лев Пережогин в беседе с НСН заявил, что если рассматривать поправку к каникулам, то она имеет смысл лишь в отношении классов, сдающих переходные экзамены.

«По большому счёту таких больших нагрузок в начале года и нет. Дети два месяца отдохнули, у них восстановилась работоспособность. Погода пока хорошая, уроков мало, значит, побегать и попрыгать можно. Совершенно необязательно для этого оформлять каникулы», — полагает он.

Ранее Власов предложил реализовать эту идею в Дальневосточном регионе России в качестве пилотного проекта.