Тяжелобольную россиянку успешно доставили из турецкой Аланьи в Москву
- РИА Новости
«29 августа из Аланьи в Москву была эвакуирована тяжелобольная россиянка 2000 года рождения, ранее госпитализированная в одно из медицинских учреждений Аланьи после несчастного случая в городском аквапарке», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, девушка была перевезена рейсом санавиации, транспортировка прошла в штатном режиме.
В Москве её доставили в медицинский центр, проинформировали дипломаты.
Ранее стало известно о кончине в турецкой частной клинике 16-летней жительницы Красноярска.