Тяжелобольную россиянку успешно доставили из турецкой Аланьи в Москву

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Тяжелобольная россиянка, ранее госпитализированная в турецкой Аланье, доставлена в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.
Тяжелобольную россиянку успешно доставили из турецкой Аланьи в Москву
  • РИА Новости

«29 августа из Аланьи в Москву была эвакуирована тяжелобольная россиянка 2000 года рождения, ранее госпитализированная в одно из медицинских учреждений Аланьи после несчастного случая в городском аквапарке», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, девушка была перевезена рейсом санавиации, транспортировка прошла в штатном режиме.

В Москве её доставили в медицинский центр, проинформировали дипломаты.

Ранее стало известно о кончине в турецкой частной клинике 16-летней жительницы Красноярска.

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