Мутко рассказал о работе школ после паводка в Иркутской области
- РИА Новости
По его словам, представители комиссии побывали в посёлке Октябрьском, городе Нижнеудинске, а сегодня находятся в Тулуне.
Он отметил, что везде ведётся активная работа по запуску социальных объектов, прежде всего школ.
«Все школы, которые были подтоплены, и детские сады быстрыми темпами восстанавливаются. Рассчитываем, что 1 сентября основные школы будут запущены», — цитирует его Интерфакс.
Мутко добавил, что в школах и детсадах проведён ремонт.
Ранее глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что в пострадавших от паводков городах Тулуне и Нижнеудинске решено построить пять школ и три детских сада.