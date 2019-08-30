Самолёт «Уральских авиалиний» готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге

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Самолёт «Уральских авиалиний», выполняющий рейс Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), готовится совершить вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что «после вылета из Пулкова командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса».

«При осмотре взлётно-посадочной полосы обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Самолёт готовится к вынужденной посадке в Кольцове», — рассказали в авиакомпании.

Ранее летевший из Москвы в Париж самолёт Air France экстренно сел в Люксембурге в целях предосторожности после включения оповещения, связанного с системой торможения.

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