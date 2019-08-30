Самолёт «Уральских авиалиний» готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Сообщается, что «после вылета из Пулкова командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса».
«При осмотре взлётно-посадочной полосы обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Самолёт готовится к вынужденной посадке в Кольцове», — рассказали в авиакомпании.
Ранее летевший из Москвы в Париж самолёт Air France экстренно сел в Люксембурге в целях предосторожности после включения оповещения, связанного с системой торможения.