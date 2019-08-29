Минтруд предложил увеличить штрафы за несоблюдение прав инвалидов

Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в законодательство, увеличивающие штрафы для физических и юридических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, необходимость ужесточения наказания обусловлена неэффективностью существующих мер по обеспечению защиты прав инвалидов.

Как следует из уведомления, штрафы в размере 1—10 тыс. рублей для должностных лиц и 20—100 тыс. рублей для юридических признаны неэффективными комитетом по правам инвалидов.

Эту сумму предлагается увеличить до 10—35 тыс. рублей и 100—150 тыс. рублей соответственно.

Мягкие санкции, подчеркнули в ведомстве, фактически подталкивают некоторых недобросовестных собственников объектов продолжать практику несоблюдения прав инвалидов на доступную среду.

Так, установка в жилых домах специальных лифтов или оснащение автобусов подъёмными платформами более чем в тысячу раз превышает размеры применяемых в настоящее время штрафов — и платить штрафы оказывается дешевле.

В июле Госдума приняла закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями получения мер социальной поддержки и госуслуг.