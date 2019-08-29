Почти 60 школам Краснодара присвоят имена Героев Советского Союза и России
- РИА Новости
Соответствующее решение приняли депутаты городской думы на внеочередном заседании. Оно связано с подготовкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«В каждой школе, которая сегодня получит право носить имя героя, либо создан музей, уголок славы, либо установлена памятная доска», — заявила спикер парламента Вера Галушко.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.