Почти 60 школам Краснодара присвоят имена Героев Советского Союза и России

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Почти 60 школам Краснодара будут присвоены имена Героев Советского Союза и России, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Почти 60 школам Краснодара присвоят имена Героев Советского Союза и России
  • РИА Новости

Соответствующее решение приняли депутаты городской думы на внеочередном заседании. Оно связано с подготовкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В каждой школе, которая сегодня получит право носить имя героя, либо создан музей, уголок славы, либо установлена памятная доска», — заявила спикер парламента Вера Галушко.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.

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