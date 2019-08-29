В России нашли способ разогнать вертолёт до 600 км/ч

Короткая ссылка
Компания «Камов», которая входит в «Вертолёты России», разработала технологию, разгоняющую боевой вертолёт до скорости 600 км/ч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании Сергея Михеева.
В России нашли способ разогнать вертолёт до 600 км/ч
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Мне удалось найти решение, я его запатентовал, что боевой вертолёт может лететь со скоростью более 600 км/ч», — сказал Михеев во время авиасалона МАКС-2019.

По его словам, в США Sikorsky и Boeing разрабатывают вертолёт со скоростью полёта до 550 км/ч.

Как отметил Михеев, «рано или поздно» Россия должна быть готова создать аналогичный вертолёт.

Ранее в «Вертолётах России» сообщили о разработке нового типа вертолётов на основе проектов конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолётного завода.

В начале августа в России завершились испытания вертолёта Ми-38 в условиях горной местности и экстремально высоких температур.

Его масса составляет 8,3 т, крейсерская скорость — 280—290 км/ч, дальность полёта — около 900 км, практический потолок — 5,9 км, экипаж — два человека. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить