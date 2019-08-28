В России разрабатывают новый вертолёт на основе проектов КБ Миля

Директор по инновациям холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов рассказал о разработке нового типа вертолётов на основе проектов конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолётного завода.

«Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», — приводит заявление Шибитова в интервью журналу «Вертолёты России» РИА Новости. По его словам, концепция нового проекта будет значительно отличаться от существующего модельного ряда гражданских вертолётов. Ранее на авиасалоне МАКС-2019 представили модернизированный боевой вертолёт Ми-24П-1М с современной системой обороны и новой системой электроснабжения.