«Ростех» показал на МАКС-2019 новый боевой вертолёт Ми-24П

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Госкорпорация «Ростех» представила на авиасалоне МАКС-2019 модернизированный боевой вертолёт Ми-24П-1М с современной системой обороны и новой системой электроснабжения.
«Ростех» показал на МАКС-2019 новый боевой вертолёт Ми-24П
  • РИА Новости

«На модернизированный Ми-24П установлены современный унифицированный пилотажный прицельно-навигационный комплекс, обзорно-прицельная оптико-электронная система, локатор с АФАР — опционально (активная фазированная антенная решётка. — RT), современный полноценный автопилот, бортовой комплекс обороны, новая система электроснабжения», — цитирует РИА Новости пресс-службу госкорпорации.

Кроме того, по данным «Ростеха», масса пустого вертолёта была снижена до 430 кг.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что на МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.

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