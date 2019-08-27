«Ростех» показал на МАКС-2019 новый боевой вертолёт Ми-24П

Госкорпорация «Ростех» представила на авиасалоне МАКС-2019 модернизированный боевой вертолёт Ми-24П-1М с современной системой обороны и новой системой электроснабжения.

«На модернизированный Ми-24П установлены современный унифицированный пилотажный прицельно-навигационный комплекс, обзорно-прицельная оптико-электронная система, локатор с АФАР — опционально (активная фазированная антенная решётка. — RT), современный полноценный автопилот, бортовой комплекс обороны, новая система электроснабжения», — цитирует РИА Новости пресс-службу госкорпорации.

Кроме того, по данным «Ростеха», масса пустого вертолёта была снижена до 430 кг.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что на МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.