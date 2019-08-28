В Москве напомнили о сервисе для контроля за посещением школы детьми

С помощью сервиса «Москвëнок» родители могут контролировать посещение школы детьми, передаëт ФАН.

Он также позволяет узнать, чем питается ребëнок в школьной столовой.

«Все эти возможности предоставляет система «Проход и питание». В канун нового учебного года департамент информационных технологий напоминает москвичам о том, как работает сервис», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

К системе «Москвëнок» подключены городские детсады, школы и колледжи.

Благодаря сервису можно узнать, когда дети были в здании школы, что и во сколько ели. Также есть возможность пополнить счëт для покупки еды, сформировать список нежелательных продуктов, установить лимит ежедневной траты денег, определить круг доверенных лиц.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о проверках учебных учреждений на пожарную безопасность.