СМИ: Базовый набор для первоклассников оценили более чем в 10 тысяч рублей

Базовый набор для первоклассников (форма, обувь, канцелярские принадлежности и рюкзак) оценили более чем в 10 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Продажи товаров к школе с 1 по 20 августа пока ниже по сравнению с прошлым годом, а средний чек — выше.

Например, наборов карандашей продано на 3% меньше. Средний чек при этом вырос на 12%, до 110 рублей за набор. Пеналов реализовано на 3% меньше, средний чек показал рост на 15%, до 540 рублей.

Аналогичный тренд наблюдается в сегменте детской одежды — рубашек (блуз) купили на 20% меньше. Средний чек вырос на 19%, до 1,1 тыс. рублей.

Кроме того, по словам экспертов, в июле — августе по всей России выросли покупки готовых наборов для первоклассников. Их купили в 2,5 раза больше, чем летом 2018 года. Средний чек вырос на 5% и достиг 650 рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о подарочных наборах для первоклассников из малообеспеченных семей.