Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
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- РИА Новости
«Предварительно, кинологическими расчётами обнаружены места возможного нахождения людей под завалами», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что, по уточнённым данным, в результате ЧП один человек погиб и ещё один пострадал. Судьба двух рабочих остаётся неизвестной.
Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске тело второго погибшего.
В компании, которой принадлежит здание, заявили, что в момент ЧП в траншее находились десять рабочих.