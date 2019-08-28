Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Предварительно, кинологическими расчётами обнаружены места возможного нахождения людей под завалами», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что, по уточнённым данным, в результате ЧП один человек погиб и ещё один пострадал. Судьба двух рабочих остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске тело второго погибшего.

В компании, которой принадлежит здание, заявили, что в момент ЧП в траншее находились десять рабочих.