Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

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Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Предварительно, кинологическими расчётами обнаружены места возможного нахождения людей под завалами», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что, по уточнённым данным, в результате ЧП один человек погиб и ещё один пострадал. Судьба двух рабочих остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске тело второго погибшего.

В компании, которой принадлежит здание, заявили, что в момент ЧП в траншее находились десять рабочих.

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