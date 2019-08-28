Под завалами в Новосибирске могут находиться пять человек
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«На участке обрушения работало десять человек. На данный момент из-под завала извлечены три человека: один погиб, один не пострадал, у одного перелом ноги. Сейчас под завалами остаются пять человек. Их ищут кинологи», — цитирует НГС пресс-службу компании.
На сайте ГУ МЧС по Новосибирской области говорится, что обрушилось двухэтажное здание перекачивающей насосной станции. Часть здания находится на реконструкции, часть — снесена.
«Произошло обрушение стены из бетонных блоков, обложенных кирпичом, в котлован», — заявили в ведомстве.
На месте обрушения задействовано 22 единицы техники, работает 81 человек.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что при обрушении стены реконструируемого здания в Новосибирске погибли как минимум два человека.