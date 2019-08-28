Серийные поставки беспилотника «Охотник» запланированы на 2025 год

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Серийные поставки тяжёлого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» запланированы на 2025 год.
Серийные поставки беспилотника «Охотник» запланированы на 2025 год
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Охотник» послужит «универсальной базовой платформой для размещения перспективных авиационных средств поражения», — цитирует ТАСС аппарат вице-премьера Юрия Борисова.

Отмечается, что для доведения БПЛА до уровня серийного образца требуется большой объём испытаний.

«Основной объём лётных испытаний планируется выполнить в период 2023—2024 гг.», — указано в тексте. 

3 августа российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт

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