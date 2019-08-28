Серийные поставки беспилотника «Охотник» запланированы на 2025 год
- РИА Новости
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«Охотник» послужит «универсальной базовой платформой для размещения перспективных авиационных средств поражения», — цитирует ТАСС аппарат вице-премьера Юрия Борисова.
Отмечается, что для доведения БПЛА до уровня серийного образца требуется большой объём испытаний.
«Основной объём лётных испытаний планируется выполнить в период 2023—2024 гг.», — указано в тексте.
3 августа российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт.