Серийные поставки беспилотника «Охотник» запланированы на 2025 год

Серийные поставки тяжёлого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» запланированы на 2025 год.

«Охотник» послужит «универсальной базовой платформой для размещения перспективных авиационных средств поражения», — цитирует ТАСС аппарат вице-премьера Юрия Борисова.

Отмечается, что для доведения БПЛА до уровня серийного образца требуется большой объём испытаний.

«Основной объём лётных испытаний планируется выполнить в период 2023—2024 гг.», — указано в тексте.

3 августа российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт.