Эксперт прокомментировал первый полёт беспилотника «Охотник»

Главный редактор сайта UAV.ru Денис Федутинов в беседе с Nation News прокомментировал первый полёт новейшего ударного беспилотника «Охотник».

«Первый полёт БПЛА «Охотник», показанный на обнародованном Министерством обороны России видео, является видимым свидетельством положительных сдвигов в реализации программ создания беспилотных авиасистем», — заявил он.

Как отметил эксперт, разработчикам предстоит процесс доводки системы до целевых характеристик, испытаний.

«Охотник» — первый российский БПЛА тяжёлого класса. Он выполнен по схеме «летающее крыло», что обеспечивает его низкую радиолокационную заметность.

Профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в беседе с ФАН рассказал о возможностях БПЛА С-70 «Охотник».