Эксперт прокомментировала заявление Роструда о новой графе в резюме

Короткая ссылка
Менеджер по развитию соискательского направления HeadHunter Татьяна Павлова в беседе с «Известиями» прокомментировала заявление Роструда о том, что опыт волонтёрской деятельности будет учитываться при размещении резюме на портале «Работа в России».
Эксперт прокомментировала заявление Роструда о новой графе в резюме
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Существующие на рынке труда стандарты резюме не предполагают обязательного указания информации об участии в волонтёрских программах и не являются критическими для работодателей при рассмотрении соискателей, в отличие от опыта или образования», — заявила Павлова.

Следовательно, отметила она, отсутствует корреляция с уровнем заработной платы.

Со своей стороны, руководитель пресс-службы портала SuperJob.ru Сергей Светоченко в беседе с НСН сказал, что на данный момент даже наличие высшего образования не является ключевым моментом, добавляющим соискателю шансов.

«Неизменным остаётся то, что работодателю в первую очередь интересны навыки и компетенция в той области, на которую претендует соискатель», — подчеркнул он.

Как пояснил Светоченко, работодатель смотрит на то, что действительно может сделать будущий сотрудник.

Ранее замглавы Роструда Денис Васильев заявил, что опыт волонтёрства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить