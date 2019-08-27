Эксперт прокомментировала заявление Роструда о новой графе в резюме

Менеджер по развитию соискательского направления HeadHunter Татьяна Павлова в беседе с «Известиями» прокомментировала заявление Роструда о том, что опыт волонтёрской деятельности будет учитываться при размещении резюме на портале «Работа в России».

«Существующие на рынке труда стандарты резюме не предполагают обязательного указания информации об участии в волонтёрских программах и не являются критическими для работодателей при рассмотрении соискателей, в отличие от опыта или образования», — заявила Павлова.

Следовательно, отметила она, отсутствует корреляция с уровнем заработной платы.

Со своей стороны, руководитель пресс-службы портала SuperJob.ru Сергей Светоченко в беседе с НСН сказал, что на данный момент даже наличие высшего образования не является ключевым моментом, добавляющим соискателю шансов.

«Неизменным остаётся то, что работодателю в первую очередь интересны навыки и компетенция в той области, на которую претендует соискатель», — подчеркнул он.

Как пояснил Светоченко, работодатель смотрит на то, что действительно может сделать будущий сотрудник.

Ранее замглавы Роструда Денис Васильев заявил, что опыт волонтёрства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя.