На двухэтажных поездах из Казани и Ижевска в Москву перевезли более 282 тысяч пассажиров с начала года
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Доля перевозок такими составами от общего объёма перевозок дальнего следования на полигоне ГЖД с января по июль достигла 5,6%.
На данный момент курсируют 12 пар двухэтажных поездов по девяти маршрутам — из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также из Петербурга в Адлер и из Ростова-на-Дону в Адлер.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что министр транспорта России Евгений Дитрих оценил отремонтированный вокзал в Севастополе.