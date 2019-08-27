На двухэтажных поездах из Казани и Ижевска в Москву перевезли более 282 тысяч пассажиров с начала года

На двухэтажных поездах из Казани и Ижевска в Москву перевезли более 282 тыс. пассажиров за семь месяцев 2019 года. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

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Доля перевозок такими составами от общего объёма перевозок дальнего следования на полигоне ГЖД с января по июль достигла 5,6%. На данный момент курсируют 12 пар двухэтажных поездов по девяти маршрутам — из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также из Петербурга в Адлер и из Ростова-на-Дону в Адлер. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что министр транспорта России Евгений Дитрих оценил отремонтированный вокзал в Севастополе.