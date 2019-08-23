Глава Минтранса оценил отремонтированный вокзал в Севастополе

Министр транспорта России Евгений Дитрих оценил отремонтированный вокзал в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Могу сказать, что коллеги интенсивно поработали, чтобы вокзал выглядел таким, какой он сейчас: восстановили помещение, отделку, полностью заменили все оконные конструкции, дверные проёмы», — заявил Дитрих.

По его мнению, теперь вокзал выглядит на твёрдую пятёрку.

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