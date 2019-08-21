В Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога МЦК

В Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК), сообщает URA.RU.

Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

«Сейчас городская электричка ходит от Сортировки до Керамики. Планируется сделать так, чтобы она также шла через Солнечный и Академический», — заявил он.

Как отметил Высокинский, для этого нужно построить мост через Верх-Исетский пруд.

Мэр добавил, что новый глава Свердловской железной дороги Иван Колесников «активно включился в работу» над проектом аналога МЦК.

Ранее в Екатеринбурге рассказали о станциях новой линии метро.

НСН сообщала, что в Китае завершили строительство тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.