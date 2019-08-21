В Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога МЦК
- РИА Новости
Об этом заявил мэр Александр Высокинский.
«Сейчас городская электричка ходит от Сортировки до Керамики. Планируется сделать так, чтобы она также шла через Солнечный и Академический», — заявил он.
Как отметил Высокинский, для этого нужно построить мост через Верх-Исетский пруд.
Мэр добавил, что новый глава Свердловской железной дороги Иван Колесников «активно включился в работу» над проектом аналога МЦК.
Ранее в Екатеринбурге рассказали о станциях новой линии метро.
НСН сообщала, что в Китае завершили строительство тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.