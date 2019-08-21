В Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога МЦК

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В Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК), сообщает URA.RU.
В Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога МЦК
  • РИА Новости

Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

«Сейчас городская электричка ходит от Сортировки до Керамики. Планируется сделать так, чтобы она также шла через Солнечный и Академический», — заявил он.

Как отметил Высокинский, для этого нужно построить мост через Верх-Исетский пруд.

Мэр добавил, что новый глава Свердловской железной дороги Иван Колесников «активно включился в работу» над проектом аналога МЦК.

Ранее в Екатеринбурге рассказали о станциях новой линии метро.

НСН сообщала, что в Китае завершили строительство тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

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