Акция «Герои нашего времени» начнётся 3 сентября в Удмуртии

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Республиканская акция «Герои нашего времени» начнётся 3 сентября в Удмуртии. Запланировано несколько мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Акция «Герои нашего времени» начнётся 3 сентября в Удмуртии
  • © Wikimedia commons

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Агентство печати и массовых коммуникаций региона.

В частности, в образовательных учреждениях состоятся уроки-встречи с героями контртеррористических операций. Один из участников — начальник Сарапульского горотдела управления КГБ Удмуртской АССР Владимир Орехов, который в декабре 1981 года вёл переговоры с террористами, взявшими в заложники десятиклассников в Сарапуле.

Встречи будут проводиться в течение двух месяцев.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области провели церемонию в память о погибших в Первую мировую войну.

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