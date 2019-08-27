Акция «Герои нашего времени» начнётся 3 сентября в Удмуртии
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Агентство печати и массовых коммуникаций региона.
В частности, в образовательных учреждениях состоятся уроки-встречи с героями контртеррористических операций. Один из участников — начальник Сарапульского горотдела управления КГБ Удмуртской АССР Владимир Орехов, который в декабре 1981 года вёл переговоры с террористами, взявшими в заложники десятиклассников в Сарапуле.
Встречи будут проводиться в течение двух месяцев.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области провели церемонию в память о погибших в Первую мировую войну.