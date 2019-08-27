Республиканская акция «Герои нашего времени» начнётся 3 сентября в Удмуртии. Запланировано несколько мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Агентство печати и массовых коммуникаций региона.

В частности, в образовательных учреждениях состоятся уроки-встречи с героями контртеррористических операций. Один из участников — начальник Сарапульского горотдела управления КГБ Удмуртской АССР Владимир Орехов, который в декабре 1981 года вёл переговоры с террористами, взявшими в заложники десятиклассников в Сарапуле.

Встречи будут проводиться в течение двух месяцев.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области провели церемонию в память о погибших в Первую мировую войну.