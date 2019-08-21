В Калининградской области провели церемонию в память о погибших в Первую мировую войну

В Калининградской области состоялись памятные мероприятия, посвящённые 105-й годовщине начала Первой мировой войны и Гумбинненского сражения 1914 года, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.

В мероприятиях приняли участие первый зампред регионального парламента Александр Богданов, заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, министр по культуре и туризму области Андрей Ермак, руководители и жители Гусевского городского округа.

В частности, в Храме в честь Всех Святых в городе Гусеве состоялась панихида об упокоении павших. Также была проведена церемония возложения цветов к памятнику «Штыковая атака».

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.