Бразилия разрешила ввоз российской говядины

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В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.
Бразилия разрешила ввоз российской говядины
  • РИА Новости

«В ходе двусторонней встречи... подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов, в сопровождении которого такие поставки из России в Бразилию могут быть начаты незамедлительно», — сообщается на сайте Россельхознадзора.

Работа по получению доступа для российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию началась ещё в 2015 году. Право на экспорт российской говядины получила пока лишь одна российская компания, которая была проверена бразильскими инспекторами.

Ранее Россельхознадзор принял решение ввести с 9 августа временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии из-за ухудшения ситуации по африканской чуме свиней (АЧС).

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