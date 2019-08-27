Бразилия разрешила ввоз российской говядины

В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.

«В ходе двусторонней встречи... подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов, в сопровождении которого такие поставки из России в Бразилию могут быть начаты незамедлительно», — сообщается на сайте Россельхознадзора.

Работа по получению доступа для российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию началась ещё в 2015 году. Право на экспорт российской говядины получила пока лишь одна российская компания, которая была проверена бразильскими инспекторами.

Ранее Россельхознадзор принял решение ввести с 9 августа временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии из-за ухудшения ситуации по африканской чуме свиней (АЧС).