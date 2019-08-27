Эксперт прокомментировал сообщения о «квалификационной яме» в России
- РИА Новости
«Понятно, что эта цифра в 34 млн родилась не сегодня. Это развивается по нарастающей, и такие показатели фиксируют по всему миру в больших странах», — сказала она.
По её словам, чем страна меньше, тем меньше показатель, поскольку там легче дотянуться до человека с дополнительным образованием.
Как отметила Владимирская, люди приветствуют автоматизацию и технологии, но не понимают, что это съедает их рабочие места.
Со своей стороны, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что в экономике всегда есть ситуация, когда имеется набор рабочих мест, где требуются определённые компетенции.
«И даже получивший образование человек с точки зрения выполнения трудовых функций там первое время является некомпетентным. Ему нужно пройти определённый период обучения для приобретения профессиональных навыков, чтобы соответствовать занимаемой должности, это естественный процесс», — пояснил он.
Кроме того, сказал эксперт, на производстве часто происходит замена оборудования и технологий, поэтому работник вновь оказывается в ситуации, когда необходимо приобретать дополнительные навыки.
«Или в силу закрытия производств человек вынужден менять сферу деятельности. В этом случае он зачастую опять оказывается либо с не востребованными на рынке труда знаниями из-за невысокой квалификации, либо, наоборот, с высокими знаниями на более низких позициях», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в настоящее время «квалификационная яма» затрагивает 1,3 млрд работников во всём мире.