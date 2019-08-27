Эксперт прокомментировал сообщения о «квалификационной яме» в России

Эксперт в области рекрутинга Алёна Владимирская в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о том, что компетенции почти 34 млн человек, трудящихся в России, избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким образом, они попадают в «квалификационную яму».

«Понятно, что эта цифра в 34 млн родилась не сегодня. Это развивается по нарастающей, и такие показатели фиксируют по всему миру в больших странах», — сказала она.

По её словам, чем страна меньше, тем меньше показатель, поскольку там легче дотянуться до человека с дополнительным образованием.

Как отметила Владимирская, люди приветствуют автоматизацию и технологии, но не понимают, что это съедает их рабочие места.

Со своей стороны, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что в экономике всегда есть ситуация, когда имеется набор рабочих мест, где требуются определённые компетенции.

«И даже получивший образование человек с точки зрения выполнения трудовых функций там первое время является некомпетентным. Ему нужно пройти определённый период обучения для приобретения профессиональных навыков, чтобы соответствовать занимаемой должности, это естественный процесс», — пояснил он.

Кроме того, сказал эксперт, на производстве часто происходит замена оборудования и технологий, поэтому работник вновь оказывается в ситуации, когда необходимо приобретать дополнительные навыки.

«Или в силу закрытия производств человек вынужден менять сферу деятельности. В этом случае он зачастую опять оказывается либо с не востребованными на рынке труда знаниями из-за невысокой квалификации, либо, наоборот, с высокими знаниями на более низких позициях», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в настоящее время «квалификационная яма» затрагивает 1,3 млрд работников во всём мире.