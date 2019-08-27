В Дагестане в результате опрокидывания «газели» погибли два человека

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Пассажирская «газель» перевернулась в горах Дагестана, два человека погибли, ещё восемь пострадали.
В Дагестане в результате опрокидывания «газели» погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского МВД.

«Примерно в 10 часов утра на 225-м километре автодороги «Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканский мост», неподалеку от селения Чалда Гергебильского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирской «газелью», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением после отказа тормозной системы.

В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет.

«Восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу. Среди пострадавших двое несовершеннолетних — 8 и 15 лет», — добавили в МВД.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.

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